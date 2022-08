Nonni vigili per la sicurezza degli alunni davanti i plessi scolastici: domani scade la domanda

«Nonni vigili per la sicurezza degli alunni di tutti i plessi scolastici cittadini». L’Amministrazione comunale di Atripalda guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo ha rinnovato il servizio di utilità sociale “Nonni Vigili” ed è alla ricerca di persone disponibili a vigilare l’entrata e l’uscita degli alunni di tutti i plessi scolastici delle scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi”. Tra i requisiti di partecipazione, eccone alcuni: la residenza nel Comune di Atripalda; avere un’età compresa tra i 50 ed i 75 anni; essere disoccupato o titolare di trattamento pensionistico o percettore di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo generale di Palazzo di Città entro e non oltre le ore 12 del 22 agosto. Alla richiesta andranno allegati vari documenti, tra cui: attestazioni inerenti lo stato lavorativo; certificato medico di idoneità fisica rilasciato dal medico di famiglia, la fotocopia di documento d’identità in corso di validità, godimento dei diritti civili e politici ed infine di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso.

Il bando rientra nel progetto di utilità sociale “Nonni Vigili”. La giunta comunale ha demandato al Comandante della Polizia Municipale, Domenico Giannetta, di emanare un avviso in cui sono fissati i requisiti necessari per aderire in maniera volontaria, con domanda da presentate al Comando di Polizia Municipale con sede in piazza Municipio n.1, per lo svolgimento di tale servizio. Compito dei nonni vigili sarà quello di controllare e agevolare la mobilità autonoma degli alunni nella fase di accesso alla scuola, discesa e salita sugli scuolabus, svolgendo solo un’attività di protezione e guida nei loro confronti, fermo restando il ruolo specifico della Polizia Municipale con la quale collaboreranno. Con pettorina e paletta alla mano, dopo un breve addestramento effettuato con la collaborazione della Polizia locale, sorveglieranno l’entrata e l’uscita dei bambini e delle bambine delle scuole, per assicurarne l’incolumità, in particolare durante l’attraversamento della strada.