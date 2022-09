Cimitero di Atripalda: l’Amministrazione Spagnuolo punta a realizzare nuovi loculi e amplia l’orario di apertura

Puntare alla realizzazione di nuovi loculi e innescare il meccanismo della rotazione per recuperare nuovi spazi per i defunti. E’ l’obiettivo fissato dall’amministrazione del sindaco Paolo Spagnuolo nelle linee programmatiche di mandato approvate in Consiglio comunale.

«Una problematica importante che ci proponiamo di risolvere è quella riguardante il cimitero di Atripalda – scrive il primo cittadino -. Sappiamo bene che, attualmente, la disponibilità di loculi è pari a zero. Sarà importante, pertanto, portare avanti anzitutto possibili progetti di ampliamento del numero di loculi comunali attraverso l’utilizzo del suolo disponibile all’interno dell’attuale cinta cimiteriale, nonché attraverso un turn-over ai sensi di Legge dei loculi attualmente occupati da oltre un trentennio».

Proprio sul futuro del cimitero comunale di via Pianodardine più volte l’attuale sindaco si è battuto in aula anche dai banchi dell’opposizione. La questione è legata alla carenza di loculi per nuove richieste mentre le vecchie concessioni firmate nei decenni passati con le Confraternite concedono i locali per 99 anni. Solo dopo torna nella disponibilità del Comune. Un lasso di tempo troppo ampio che avrebbe causato la saturazione della struttura cimiteriale di via Manfredi-Pianodardine che paga anche lo scotto della vicinanza al parco archeologico di Abellinum e quindi l’impossibilità di reperire ulteriori terreni su cui edificare perché le aree circostanti sono vincolate dalla Soprintendenza.

Paolo Spagnuolo aveva più volte evidenziato in consiglio comunale come: «per il cimitero siamo ad un punto di non ritorno. Oggi siamo sostanzialmente in una situazione non reversibile senza possibilità di reperire nuovi loculi. Bisogna mettere mano alle concessioni e all’ampliamento».

Ora l’impegno assunto con le linee programmatiche di mandato.

Il cimitero di via Pianodardine conta circa 9mila loculi tra quelli delle associazioni, confraternite, cappelle private e loculi comunali, che sono invece 312. Su 9mila loculi il comune ha solo il 3%, una posizione marginale rispetto all’area cimiteriale. Con la rotazione si potrebbero liberarne nuovi loculi per chi non riesce a comprarne. Gli ossuari invece sono vuoti, una pratica che non si utilizza per liberare i locali già utilizzati.

L’Amministrazione comunale, su proposta del consigliere comunale con delega ai servizi cimiteriali Carmen Trasente, ha inoltre provveduto anche a modificare l’orario estivo del cimitero, aperto dal martedì alla domenica. I nuovi orari in vigore fino al 30 settembre, sono i seguenti: dalle ore 8 alle ore 11.30 di mattina e dalle ore 17 alle ore 19.30. «La decisione è stata assunta soprattutto considerando le alte temperature che stanno caratterizzando la stagione estiva – conclude la nota -. I nuovi orari, infatti, potranno soddisfare al meglio le esigenze dell’utenza, in particolare delle persone anziane».