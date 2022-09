Palazzo di città: rimodulato l’orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali e parte il tirocinio “Garanzia giovani”

«La nostra amministrazione cittadina si è posta l’obiettivo di lavorare per semplificare, velocizzare e digitalizzare ogni servizio al fine di riavvicinare la Pubblica Amministrazione ai cittadini. In questa direzione, è fondamentale avviare il processo di e-government». L’amministrazione del sindaco Paolo Spagnuolo punta ad una nuova organizzazione gestionale a Palazzo di città e rimodula l’orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali mentre parte il tirocinio “Garanzia giovani”.

«L’organico del personale degli uffici comunali, in seguito ai pensionamenti di storici dipendenti della Casa Comunale, figure che hanno per anni seguito le esigenze degli atripaldesi, va ristabilizzato nel numero e nelle competenze – scrive il primo cittadino nella linee programmatiche di mandato -. Il nostro primo obiettivo sarà di procedere, secondo le modalità imposte dai dicasteri preposti ad un comune in deficit di personale, all’assunzione di nuove figure, il cui compito sarà di riportare la piena efficienza degli uffici comunali. Ad ulteriore incremento della compagine amministrativa al servizio dei cittadini, saranno attuati anche presso il nostro Comune il servizio civile ed il programma di “Garanzia Giovani”. Queste forme daranno la possibilità ai giovani di essere inseriti in progetti di vario tipo finalizzati sempre al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini».

Rimodulato anche l’orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali fino al prossimo 30 settembre e dal 1 ottobre al 31 maggio 2023 «Questa decisione è nata dall’esigenza di contenere il consumo energetico e del metano delle strutture ospitanti il personale comunale – dichiara Paolo Spagnuolo – consentire un accesso in orari anticipati ai cittadini; uniformare le giornate di apertura al pubblico dei vari uffici comunali, nei giorni e negli orari».

Intanto grazie a “Garanzia Giovani” 5 giovani atripaldesi inizieranno il loro tirocinio presso il Comune. «Abbiamo accolto i nuovi ragazzi, pronti a mettere le loro competenze e l’entusiasmo a favore del territorio in diversi ambiti e settori – prosegue il primo cittadino -. Si tratta certamente di un’importante opportunità, sia per loro che per la nostra Atripalda. In bocca al lupo a tutti per questo nuovo entusiasmante percorso».