Elezioni Politiche 2022: boom del M5S primo partito ad Atripalda. Foto

Una Campania spaccata in due, con il Movimento Cinquestelle primo partito ad Atripalda come in Irpinia e a Napoli che fa cappotto mentre il centrodestra si afferma nelle province.

In un territorio dove i percettori del reddito di cittadinanza toccano soglie record il boom del M5s premia la scommessa politica di Giuseppe Conte, impegnatosi in tour capillari tra i quartieri del capoluogo e i comuni dell’hinterland.

Secondo partito è il Pd, poi Fratelli d’Italia, Forza Italia, Alleanza averci-Sinistra e Azione-Italia Viva. La Lega di Salvini è sopra il 3.

Bocciati Luigi Di Maio e Mastella con i loro movimenti.

In alcune sezioni gli elettori hanno dovuto attendere oltre mezz’ora per poter entrare nel seggio e votare. La lentezza nelle procedure è stata dovuta al tagliando anti-frode, che ha fatto sì che l’attesa fosse superiore al normale. Il tagliando è rettangolare e perforato, rimovibile, con sopra un codice alfanumerico. E’ attaccato ad un lembo della scheda e veniva rimosso dal presidente o da uno scrutatore prima di inserire la scheda nell’urna, operazione che non viene più fatta dall’elettore autonomamente. Nella foto il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo mentre vota.