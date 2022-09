Domenica torna la Camminata Rosa da Mercogliano ad Avellino. Foto

Tutto pronto per l’ottava edizione della Camminata Rosa in programma domenica 2 ottobre da Mercogliano ad Avellino per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno. Una manifestazione organizzata dalle associazioni Amdos, Amos e Noi in Rosa, con il senologo e chirurgo Carlo Iannace allo scopo di promuovere l’importanza di controlli periodici fin dalla giovane età, per una diagnosi precoce del carcinoma alla mammella.

Alla presentazione dell’evento il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, l’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia, il comandante deelka stazione dei Carabinieri di Mercogliano maresciallo Jorge Del Grosso, la voce della Camminata Joy Saveriano e il primario della Breast Unit del Moscati, Carlo Iannace, anima della manifestazione.

Avellino e Mercogliano domenica 2 ottobre si tingono di rosa. “Per questa edizione il motto resta sempre quello della prevenzione – afferma il dottor Carlo Iannace – ed anche quest’anno attendiamo una grande partecipazione. Il mio appello è di fare sempre prevenzione”.

Partenza quindi dal viale San Modestino di Mercogliano alle ore 9.00 alla volta di Avellino, e terminerà con una celebrazione eucaristica nella Chiesa Maria Santissima di Montevergine, a Rione Mazzini, alle ore 12.00 in ricordo delle persone che hanno combattuto la malattia ma non ce l’hanno fatta, e come sostegno e speranza per le tante persone che la stanno combattendo ora.