Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna venerdì sera in piazza Umberto

L’associazione culturale “Astro Atripalda”, col patrocinio del Comune di Atripalda, ha consentito, per la seconda volta in Irpinia, l’organizzazione dell’evento della Nasa “International Observe The Moon Night”.

Il programma:

•Ore 20.00: Lezione “Corsa allo spazio”;

•Ore 20.45: Osservazione astronomica con telescopio professionale della Luna e non solo;

•Bacheca didattica e materiali illustrativi.

Venerdì 7 ottobre, Piazza Umberto I, dalle ore 20:00.

L’assessore con delega agli eventi, Gianna Parziale, ha commentato così lo speciale evento che vedrà Atripalda protagonista: «siamo molto contenti di ospitare questo importante evento in città. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare».