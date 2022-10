Giro d’Italia, oggi a Milano la presentazione della corsa rosa: tappa con partenza da Atripalda

Manca solo l’ufficialità di oggi ma Atripalda avrà la sua tappa di partenza al Giro d’Italia 2023. Questa mattina il sindaco Paolo Spagnuolo, accompagnato dall’assessore alla Sport Antonio Guancia, voleranno in direzione Milano, dopo l’inaugurazione della scuola Pascoli, per prendere parte nel pomeriggio, a partire dalle 16 al Teatro Lirico Giorgio Gaber, alla presentazione del percorso ufficiale del Giro numero 106 in programma dal 6 al 28 maggio prossimi.

Già per le ore 15 ci sarà un coffee-break tra gli amministratori che ospiteranno le partenze e gli arrivi delle tappe del Giro con le Province interessate. Il percorso sarà ufficialmente svelato questo pomeriggio. Al netto delle numerose indiscrezioni che vedono la cittadina del Sabato candidata e proiettata ad ospitare una possibile partenza di tappa della carovana, la RCS Sport svelerà quello che sarà il percorso definitivo della Corsa Rosa.

«Attendiamo l’ufficialità ma quella della partenza del Giro d’Italia da Atripalda è una grandissima occasione per favorire quella valorizzazione del brand Atripalda Città di Cultura e di Commercio. E’ un’operazione di marketing che viene svolta a livello nazionale e internazionale – commenta il sindaco Paolo Spagnuolo ».