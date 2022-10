Una donna alla guida della Pro Loco di Atripalda: il nuovo presidente è Maria Assunta Galluccio

Cambio al vertice alla Pro Loco di Atripalda. E’ una donna il nuovo presidente dell’associazione di promozione del territorio che ha sede In via Roma. Maria Assunta Galluccio succede a Marco Maietta dimessosi dopo pochi mesi dall’elezione.

«L’Amministrazione comunale rivolge gli auguri di buon lavoro al neo presidente della Pro Loco Maria Assunta Galluccio e al nuovo consiglio direttivo dell’associazione che rimarrà in carica per il prossimo triennio. Siamo convinti che il presidente Galluccio, così come i suoi predecessori, riuscirà a proseguire le importanti attività svolte dall’associazione a favore del nostro territorio».

Eletto anche il nuovo Consiglio direttivo e definite le cariche per il prossimo triennio. Con il presidente Maria Assunta Galluccio il vice presidente è Fortunato Venezia e segretario Carmine Chiarolanza. Eletti come consiglieri Pellegrino Maffeo. Mauro Esposito, Giosuè Festa, Gerardo Saldutti e Mario Guerrera.

L’associazione sta lavorando al “Laboratorio di Halloween” che si terrà presso al sede sulla Maddalena il 28 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 e alla VII° edizione di “Presepi in Mostra”, la manifestazione che si svolgerà dal 4 dicembre al 6 gennaio nella chiesa della Maddalena.