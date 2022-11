Acipea riparte con gli incontri poetici: domani appuntamento nella chiesa di San Nicola da Tolentino

ACIPeA – Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti riparte con l’autunno.

Tre gli appuntamenti previsti per questo mese di novembre patrocinati dal Comune di Atripalda e altri 3 appuntamenti sono previsti per dicembre.

Il 13 novembre “Incontro con… le poesie di Blues”

l’artista avellinese Vincenzo Serino scomparso due anni fa.

Lo ricorderemo attraverso i suoi versi raccolti in “Viaggerai nel tempo, come il falco e il suo tramonto” assieme alla sua cara amica, la Prof.ssa Marina Villani, poetessa e scrittrice.

Seguirà Reading d’Autunno con i poeti presenti.

Il 20 novembre “Incontro con Lucia Gaeta” già Fondatrice dell’ormai famoso Premio San Valentino e Presidente dell’omonima Associazione. Si presenterà al pubblico in veste di autrice e ci presenterà la sua settima raccolta in versi “Danza tellurica”. Dialogheranno con lei la Prof.ssa Francesca Falco, poetessa e scrittrice e la Prof.ssa Rosa Bianco, critica letteraria.

Seguirà Reading per la Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne con i poeti presenti.

Il 27 novembre “Incontro con Carmelina Di Paolo” già Vicepresidente dell’omonima associazione e autrice del libro di narrativa “E come nelle favole…” una raccolta di sei racconti brevi, intervallati ognuno da opere pittoriche dell’artista Salvatore Damiano da Altavilla Silentina (SA), oltre alle opere in copertina e quarta di copertina.

Parlerà di lei la Prof.ssa Francesca Falco, poetessa e scrittrice.