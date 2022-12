Aggressione in via Fiume: prosciolto 31enne atripaldese

Il Giudice di Pace di Avellino dott.ssa Berardi nella udienza del 6 dicembre, ha prosciolto dall’accusa di lesioni e minaccia un 31 enne di Atripalda, difeso dai legali di fiducia Sabino Rotondi e Gerardo De Vinco. A querelarlo era stato un 27enne del posto che aveva raccontato ai carabinieri di Atripalda di essere stato vittima di una aggressione violenta avvenuta nel dicembre 2019 davanti a un negozio di via Fiume ad Atripalda. Tale denuncia era stata acquisita in un diverso l processo per estorsione ai danni di un titolare di un bar di Atripalda, dinanzi al Giudice del Tribunale di Avellino dott. Lezzi, in cui il 31 enne è ancora imputato per aver ottenuto con violenza numerose consumazioni alcoliche senza pagare. Secondo la ricostruzione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Avellino dott.ssa Cecilia Annecchini, le due vicende erano serratamente collegate a causa di presunti rapporti tra il titolare del bar ed il 27enne.