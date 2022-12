Domani Avellino-Pescara, mister Rastelli: “vogliamo continuare sulla scia del percorso intrapreso”

In vista del match tra Avellino e Pescara, previsto per venerdì 23 Dicembre 2022 alle ore 17.30, valevole per la 20^ giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Massimo Rastelli è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Su Avellino – Pescara”: “Sicuramente si affrontano due grandi squadre e due grandi piazze che sono partite ad inizio stagione con gli stessi intenti e gli stessi obiettivi. La classifica dice cose diverse in questo momento ma domani vogliamo continuare sulla scia del percorso intrapreso sapendo però di affrontare una squadra di grande qualità”.

Sugli influenzati: “Le difficoltà ci sono sempre, in ogni stagione ed in ogni squadra. Noi in questi ultimi quindici giorni siamo stati veramente bersagliati dall’influenza ma problemi non me ne faccio, riusciremo sicuramente a mettere in campo un undici di tutto rispetto”.

Su Dall’Oglio e Di Gaudio: “Con Jacopo abbiamo recuperato un giocatore importante per esperienza, per carisma e per qualità. Domenica dopo quasi un mese di assenza credo che abbia fatto un’ottima partita. Anche Antonio dopo diversi acciacchi ha ripreso ad allenarsi con continuità la settimana scorsa, è una risorsa ed ora spetta a me capire se utilizzarlo dal primo minuto o a gara in corso”.