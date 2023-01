Trasloco scuola media nell’ex Centro Pmi, oggi sopralluogo per la consegna delle nuove aule alla preside. La replica del sindaco all’opposizione

«L’ex sindaco in due anni non ha provveduto a trovare la soluzione per il trasferimento degli alunni della secondaria di primo grado e contesta che il trasferimento non sia stato completato per il 9 gennaio». Replica piccata, che non si fa attendere, quella del sindaco Paolo Spagnuolo alle accuse mosse giorni fa dall’ex primo cittadino Geppino Spagnuolo.

Una polemica politica scoppiata a seguito dell’ordinanza a firma della fascia tricolore che fa slittare al 16 gennaio la riapertura della media “Masi” presso i nuovi locali di via San Lorenzo. La chiusura di un’ulteriore settimana dalla ripresa regolare delle lezioni, fissata inizialmente a ieri mattina, e legata alle operazioni di trasloco e ai ritardi con i quali si stanno allestendo i nuovi spazi da adibire ad aule presso l’ex Centro Pmi.

Ma proprio per questa mattina, dopo un ultimo sopralluogo, potrebbe già esserci la consegna delle nuove aule alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ”De Amicis-Masi”. E nella sua replica il sindaco cita anche lo scrittore Stephen King: «Leggendo la critica dell’ex sindaco sul presunto ritardo nella riapertura della Masi, mi è venuto in mente Stephen King per cui Quelli che possono fanno; Quelli che non possono criticano le cose di quelli che possono».

Paolo Spagnulo annuncia che per questa mattina è fissato l’ultimo sopralluogo tecnico per stabilire la consegna delle nuove aule ubicate al primo piano dell’ex centro Pmi di via San Lorenzo: «Abbiamo già chiarito che la scuola sarà consegnata in settimana. Martedì (oggi ndr.) ci sarà l’ultimo sopralluogo congiunto scuola-amministrazione, ma che abbiamo deciso di far iniziare le lezioni solo dopo avere ampiamente provato tutti gli impianti ed esserci sincerati circa il funzionamento delle Lim».