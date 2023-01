L’Us Avellino 1912 in campo con la maglia nera in segno di lutto

Sono giorni tristi e pieni di dolore per la comunità irpina. Tra ieri ed oggi ci hanno lasciato Roberto Bembo e Cesare Ventre, entrambi uniti da un’immensa passione per l’Avellino.

Per questa ragione l’U.S. Avellino 1912, nel manifestare la vicinanza ed il cordoglio alle due famiglie, in occasione della gara Avellino – Monopoli scenderà in campo con la terza divisa (di colore nero) in segno di lutto.