Efficientamento nergetico per la scuola primaria “Edmondo De Amicis” e la biblioteca comunale “Leopoldo Cassese”

L’amministrazione Spagnuolo incassa due finanziamenti nell’ambito dell’efficientamento energetico di scuole e biblioteca comunale ad Atripalda.

Ha dato esito positivo infatti l’adesione all’avviso del Ministero della Transizione Ecologica pubblicato lo scorso 4 ottobre.

In particolare, la scuola primari “E. De Amicis” di via Roma beneficerà di un finanziamento di 224.167,07 euro grazie al quale sarà possibile effettuare un fondamentale intervento di efficientamento energetico che include l’installazione di pannelli fotovoltaici ed un’operazione di relamping.

«Si tratta di una bellissima notizia – commenta l’assessore con delega alla Pubblica Istruzione Lello Labate- visto che ad esempio nelle aule scolastiche attualmente abbiamo un livello di luminosità pari ad un quarto rispetto a quanto previsto dagli standard moderni, Un intervento atteso da anni che ci garantirà un notevole risparmio e di dare un diverso look di visione a tutto il complesso, Ringraziamo l’Ufficio tecnico comunale per l’impegno profuso».

L’altro finanziamento, per un importo complessivo di 251.734,68 euro interesserà la biblioteca comunale “Leopoldo Cassese”. Anche in questo caso si procederà all’efficientamento energetico dell’immobile a partire dalla sostituzione degli infissi e dall’installazione di pannelli fotovoltaici nonché di una nuova caldaia.

Il bando del Miinistero delle Transizione Ecologica è quello “per il finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi”.

Gli edifici che saranno efficientati con costi totalmente a carico del ministero sono la scuola primaria “Edmondo De Amicis” di via Roma e la biblioteca comunale “Leopoldo Cassese” di piazza Sparavigna.