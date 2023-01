Atto vandalico all’auto del parroco della chiesa madre di Atripalda don Luca Monti, si cerca un solo uomo. Foto

A scagliare il grosso pezzo d’asfalto nel lunotto dell’auto del parroco della chiesa di Sant’Ippolisto Martire don Luca Monti è stato un solo uomo. Avrebbe agito da solo poco prima delle ore 22 di mercoledì scorso approfittando dell’assenza del prete ospite a casa di alcuni collaboratori parrocchiali per organizzare un’attività pastorale in vista della festa patronale di San Sabino Vescovo, che si festeggia in città il prossimo 8 e 9 febbraio.

A lavorare alla ricostruzione dell’identikit del giovane che ha posto in essere l’atto vandalico sono i carabinieri della stazione di Atripalda coordinati dal Comando provinciale. Anche ieri mattina il comandante della locale stazione, David Lombardini, ha effettuato con i propri uomini un nuovo sopralluogo presso piazzetta Di Donato dove era parcheggiata l’auto del parroco dinanzi la porta di accesso alla casa canonica e all’ingresso posteriore alla chiesa madre.



Articolo su Il Il Mattino di Avellino