Ciclismo, il team Eco Evolution Bike si arricchisce di un nuovo partner

Il team Eco Evolution Bike si rinnova non solo con un nuovo look nella divisa ma si arricchisce anche con l’ingresso di nuovi sponsor che compariranno sull’accattivante divisa che sarà presentata a fine febbraio. Tutto è nato in un batter d’occhio, in meno di quanto si pensi. Tanto che a fine dicembre scorso il Cda del team atripaldese aveva quasi definito tutto. Con una fitta rete di contatti e numerosi colloqui portati avanti dal presidente onorario Marco Miele (già principale sponsor del team con Mielepiù), il vice presidente Pasquale Manna e il segretario Pellegrino Tozzi hanno definito e conclusi due nuovi contratti di sponsorizzazione mentre per gli altri sponsor hanno rinnovato anche per quest’anno.

Uno dei nuovi sponsor, che da quest’anno è entrato a far parte, di fatto, della squadra di Atripalda Eco Evolution Bike come main sponsor è la FGM Impianti Tecnologici Srls di Aiello del Sabato dei fratelli Giovanni, Felice e Marco Ruggiero. Un’azienda famiglia da oltre cinquant’anni leader nella progettazione e realizzazione di impianti altamente tecnologici, che si è sempre distinta nel settore per serietà e professionalità. Dunque, una eccellenza del made in Irpinia. A conti fatti la forza del rinnovato team Eco Evolution Bike sarà espressa non solo dal riconfermato organico già collaudato e completo ma da un affiatatissimo roster dirigenziale composto da persone competenti e motivati dalla passione per lo sport ma in particolar modo del ciclismo. Fin dalla nascita nel 2020 il team atripaldese ha nel suo programma, prima di tutto, l’aspetto educativo di come andare in bici è poi, un ciclismo sano eco sostenibile (muoversi in bici nel pieno rispetto dell’ambiente ) portato avanti e svolto con la consueta serenità passione e in questo vede il sodalizio praticare il ciclismo da protagonista e poi, perché no, quello agonistico.