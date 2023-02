Ciclismo, rinnovo di sponsorizzazione per il team Eco Evolution Bike

Continua il rapporto di sponsorizzazione tra Bliny Cafè, nota eccellenza irpina specializzata nella produzione pasticceria, torteria, gelateria e punto di riferimento dell’espresso nel capoluogo e, il team atripaldese Eco Evolution Bike anche per la stagione 2023.L’Accordo è stato firmato da Carlo Natalino e Anna Iannaccone titolari di Bliny Cafè e il presidente del team Giuseppe Albanese e il segretario Pellegrino Tozzi, nella sede di Bliny Cafè in via Circumvallazione 121/E Avellino. Sul piano sportivo, la società atripaldese è venuta alla ribalta in questi primi due anni di attività per il modo di interpretare e praticare il ciclismo. Un ciclismo sostenibile e itinerante volto alla valorizzazione del territorio e alla scoperta delle bellezze della nostra verde Irpinia e non, cosi abbiamo costruito i rapporti con i nostri partner – commenta il presidente Giuseppe Albanese – Il nostro partner ha compreso in pieno la nostra visione e intento di fare ciclismo e da questo punto di partenza siamo veramente felici di poter camminare ancora insieme per un ciclismo sano ed eco sostenibile la nostra filosofia è: ‘’Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo’’Dunque, nulla è lasciato a caso, ma tutto prosegue con tanto entusiasmo e passione da parte di tutta la squadra pronti per regalare momenti belli a colpi di pedalate in sella alla bicicletta in giro per le strade della nostra verde Irpinia e oltre confini.