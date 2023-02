Spaventoso incidente stradale all’alba lungo la Variante

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 06’20 di oggi 3 febbraio, sono intervenuti sulla SS 7 Bis, denominata Variante, nei pressi del carcere di Bellizzi Irpino, per un incidente stradale che vedeva coinvolte tre autovetture. Il conducente di una delle tre auto, di anni 69 originario di Avellino, rimaneva incastrato nell’abitacolo e dopo essere stato estratto veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

I conducenti delle altre due autovetture non hanno subito grosse conseguenze e sono stati visitati sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.