Primarie per il nuovo Partito Democratico domenica 26 febbraio

Il Congresso costituente del nuovo Partito Democratico è giunto nella sua fase finale e domenica 26 febbraio, in tutta Italia, si sceglierà il prossimo segretario dem.

Ad Atripalda si voterà presso la Biblioteca comunale sita in piazza Sparavigna.

Il seggio sarà aperto dalle ore 8 alle 20 e voteranno, oltre agli iscritti ed i residenti del comune di Atripalda, anche quelli deicomuni di Candida, Manocalzati, Parolise, Salza Irpina, San Potito Ultra e Sorbo Serpico.

Per votare occorre essere in possesso di un documento che attesti l’identità e la residenza in modo che sia chiara l’appartenenza al territorio di competenza del seggio.

Gli iscritti al Partito Democratico non pagano mentre tutti gli altri cittadini, oltre a versare il contributo di 2 euro, dovranno sottoscrivere la carta etica del PD con la quale accetteranno di essere iscritti nell’albo degli elettori.

Atripalda, 24 febbraio 2023

Pd Atripalda