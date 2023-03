Passerella ciclopedonale sul Sabato, si apre lo scontro. L’ex sidnaco: «riiprogettata, autorizzata e realizzata durante la mia amministrazione»

«Finalmente vanno a conclusione i lavori della passerella ciclo-pedonale sul fiume Sabato. Di questo ce ne rallegriamo ma occorre ristabilire la verità rispetto a quanto affermato dal sindaco».

Punta a fare chiarezza l’ex primo cittadino Giuseppe Spagnuolo sull’apertura del cantiere per il completamento del ponticello ciclo-pedonale.

Non ci sta alle affermazioni rilasciate dalla fascia tricolore Paolo Spagnuolo «Non si può sentire – sbotta – che avrebbe dovuto necessariamente modificare il progetto e che per cinque anni non era stato fatto nulla». Assicura invece «con atti alla mano» che il ponte «è stato riprogettato, autorizzato e realizzato durante i cinque anni della mia amministrazione. Questo è un dato di fatto, incontrovertibile».

E difende a muso duro l’operato del suo sindacato «è inutile che il sindaco, ogni volta che si realizza qualcosa in questa città a compimento di quello che abbiamo fatto noi, si voglia prendere tutti i meriti mettendo in ombra gli anni di amministrazione operosa fatta da noi».