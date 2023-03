Il presidente del Consiglio comunale Mazzariello rinuncia agli emolumenti a favore di borse di studio per studenti atripaldesi

Il presidente del Consiglio comunale rinuncia agli emolumenti previsti dalla legge nella seduta lampo dell’altra sera ad Atripalda e li destina a favore di borse di studio per gli studenti della scuola media.

Appena 38 minuti la durata totale della riunione dell’aula che vede l’assenza del sindaco Paolo Spagnuolo e la direzione dei lavori del parlamentino affidata al presidente del Consiglio comunale Francesco Mazzariello che dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, annuncia ai consiglieri: «poiché sui social sono apparse delle polemiche sull’indennità prevista per l’istituzione della figura del presidente del consiglio comunale, annuncio che non percepirò alcun emolumento ma li lascerò nelle casse del comune con finalità di borse di studio a favore degli studenti della scuola media di Atripalda».

Le borse di studio saranno assegnate agli studenti più meritevoli mediante un regolamento che sarà predisposto dagli uffici di Palazzo di città.