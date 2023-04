Chiude via Appia dal 26 al 29 aprile per un intervento di regimentazione della acque piovane

Ritornano le code lungo via Appia con la ripresa dei cantieri. L’arteria che collega la cittadina del Sabato con il capoluogo irpino dal 26 al 29 aprile sarà completamente chiusa al traffico, nel tratto che va da via Appia Alta fino all’incrocio con via Tufarole e via Fratelli Troncone per consentire un intervento di regimentazione della acque piovane.

Una riqualificazione della lunga arteria che consente il collegamento con il raccordo Avellino-Salerno che sta mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti in transito.

Il maltempo dei giorni scorsi aveva fermato i cantieri e dato una boccata d’ossigeno alle auto in transito. Ma da ieri mattina si sono formate di nuovo lunghe code sin da via Francesco Tedesco.

La ripresa dei lavori è legata agli interventi che sta effettuando il Comune per eliminare le criticità legate alla carenza di caditoie in alcuni punti cruciali. L’obiettivo è migliorare il deflusso delle acque piovane che ristagnavano creando allagamenti e grosse pozzanghere.

A partire da mercoledì 26 aprile per poi proseguire nei giorni 27, 28 e 29 aprile l’arteria sarà off-limits alla circolazione e alla sosta delle auto, a partire dalle ore 8.30 e fino alla fine dei lavori, per consentire all’impresa di eseguire dei lavori di regimentazione delle acque bianche superficiali e di scolo all’incrocio tra via Appia Alta, via Tufarole e via Fratelli Troncone.

«Stiamo procedendo ad eliminare l’annoso problema degli allagamenti in via Appia alta – spiega il delegato ai lavori pubblici e presidente del consiglio comunale Francesco Mazzariello -. Agli automobilisti chiedo ancora un po’ di pazienza e rinnovo l’invito ad utilizzare percorsi alternativi fino alla conclusione dei lavori quando il nuovo look sarà pronto per l’arteria più importante di Atripalda».

Il traffico veicolare sarà deviato lungo arterie alternative con l’impiego dei vigili urbani.

Una volta che saranno conclusi i lavori di regimentazione si procederà al rifacimento dell’asfalto e della segnaletica orizzontale.