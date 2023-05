Pd Atripalda: nota sul congresso di circolo che ha eletto segretario Gerardo Malavena

Nella giornata di sabato 27 maggio, alla presenza del garante provinciale Enza Ambrosone, del segretario Nello Pizza e della vice Antonella Guerriero, gli iscritti del Partito Democratico di Atripalda hanno celebrato l’atteso congresso di circolo.

L’elezione del direttivo e del segretario cittadino Gerardo Malavena rappresentano la sintesi di un lungo e profondo confronto tra gli iscritti che hanno palesato, ancora una volta, l’esigenza di riavere un partito vivo ed operativo.

<< So che a volte la dialettica interna al Partito è complicata ma credo che ciò sia fisiologico, che appartenga ad ogni comunità democratica, piccola o grande che sia. Il futuro del Partito DEMOCRATICO, però, dipende dall’impegno di tutti noi dunque, se si è convinti delle proprie idee, occorre lavorare per affermarle. Ciò è possibile solo con l’ascolto e la collaborazione. Il primo obiettivo del nuovo gruppo dirigente sarà quello di individuare una sede, necessaria per garantire la possibilità di incontro e discussione>> così il neo segretario cittadino Malavena.

Nel corso del dibattito congressuale si sono susseguiti interventi di iscritti ed amministratori locali. Tutti hanno sottolineato l’impegno profuso nelle ultime settimane, diretto a raggiungere un punto di equilibrio che potesse tener conto di reciproche visioni e rappresentanze. La maturità del confronto, costantemente ribadita nel corso degli interventi che sono succeduti, ha consentito di riavviare un percorso da troppo tempo interrotto, che vede nell’elezione degli organismi dirigenti il solo punto di ripartenza.

Partito Democratico Atripalda