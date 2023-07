Scatta la sosta a pagamento lungo via Appia da lunedì mattina. Foto

Sosta a pagamento lungo via Appia da lunedì mattina. La tariffa prevista è di un euro per ora, con un importo minimo di 0,50 centesimi.

Il tratto di strada interessato va dalla rotatoria della Maddalena fino al passaggio a livello e al raccordo Avellino-Salerno. Finora c’erano le strisce bianche lungo i lati della careggiata e non si pagava la sosta ma ora con l’arrivo delle strisce blu si pagherà il ticket dalle ore 9 alle ore 13 e poi dalle ore 16 fino alle 21 con la tariffa di un euro per ora di sosta con importo minimo di 0,50 centesimi, cosi come nelle altre zone del centro della valle del Sabato. Sono esentati dal pagamento i veicoli a due ruote. Inoltre sarà concesso a medici e pediatri di usufruire della convenzione così come per i residenti in tutte le zone.

Tutti i residenti potranno sottoscrivere una convenzione annuale al costo di 60 euro. Agevolazioni anche per i titolari delle attività economiche e collaboratori che potranno sottoscrivere un abbonamento annuo di 240 euro. Le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa potranno usufruire in maniera gratuita delle strisce blu.