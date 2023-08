La denuncia di Caputo (Prc): “Ad Atripalda da tre giorni non viene effettuata la raccolta della frazione indifferenziata”

Ad Atripalda da tre giorni non viene effettuata la raccolta della frazione indifferenziata (foto di repertorio). La situazione comincia a farsi preoccupante, con i cumuli di rifiuti che circondano gli ingressi dei condomini, in alcuni casi sfiorando i primi piani degli edifici e dando luogo a uno spettacolo increscioso oltre che foriero di rischi sanitari. Il tutto è acuito naturalmente dalle temperature che, nonostante le sporadiche piogge di questi ultimi giorni, continuano a mantenersi elevate. Non conosciamo le cause di questa disfunzione, che probabilmente è collegata con le tensioni determinatimesi in seguito alla fuoriuscita del Comune capoluogo da “Irpinia Ambiente” e l’affidamento del servizio ad altra ditta. Auspichiamo che l’amministrazione Spagnuolo, tra una festa e una ballata, trovi il tempo per occuparsi del problema, provvedendo immediatamente ad una raccolta straordinaria. Ricordiamo che oggi, domenica, è giorno di conferimenti e quindi il deposito di nuovi ingenti quantità di rifiuti, in assenza (finora) di ogni comunicazione alla cittadinanza, finirebbe per compromettere ulteriormente la situazione.

Luigi Caputo

Partito della Rifondazione Comunista – Unione Popolare Atripalda