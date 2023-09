La Scandone Avellino in vista al Santuario di Montevergine. Foto

Questa mattina il roster biancoverde dell’ASD Felice Scandone si è recato in visita in uno dei luoghi di culto simbolo della nostra terra, il Santuario di Montevergine per rendere omaggio a Mamma Schiavona.

Ad accogliere la staff tecnico e dirigenziale avellinese il superiore dell’abbazia di Montevergine, Don Gerardo Di Paolo, da sempre vicino alle sorti dello sport irpino. Una benedizione generale che sia di buon auspicio per l’ormai imminente inizio del campionato previsto per il prossimo weekend, in trasferta, contro la Dinamo Brindisi.