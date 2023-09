La gestione del cimitero passa alla Municipalizzata dal primo ottobre fino al 2026

Sarà l’Azienda Comunale Multiservizi ad occuparsi della gestione del cimitero di Atripalda.

L’amministrazione del sindaco Paolo Spagnuolo ha deciso di affidare alla municipalizzata, guidata dall’amministratore unico Gianfranco Orsino,

la gestione della struttura di via Pianodardine perché, si legge nella determina di affidamento a firma del responsabile del II Settore Lavori Pubblici di Palazzo di città, architetto Giuseppe Cocchi, «porterà dei benefici alla collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche».

L’affidamento del servizio di gestione del cimitero comunale partirà dal prossimo primo ottobre e avrà una durata fino al 31 dicembre 2026.

La municipalizzata, dopo l’assunzione a tempo determinato per dodici mesi, di due operai manutentori full time e quattro operai manutentori part time, e di dodici ausiliari al traffico per il controllo del pagamento dei ticket della sosta lungo le strisce blu in centro, ha pubblicato l’avviso di selezione per l’assunzione a tempo determinato, per dodici mesi, di due operai cimiteriali part-time. Le domande da parte dei candidati dovranno essere presentate entro le ore 12 di giovedì 28 settembre.

Palazzo di città ha inoltre impegnato per l’anno in corso anche l’importo complessivo di 22.370,10 euro a favore dell’Acm s.r.l., società in house partecipata al 100% dal Comune, riservandosi di impegnare con atto successivo gli importi relativa all’annualità 2024, 2025 e 2026.

L’amministrazione infine ha anche deciso di trasferire in uso esclusivo alla società in house due camioncini e di autorizzare l’utilizzo condiviso dei locali seminterrati di via Nicola Adamo e delle attrezzature e materiali in essi conservati, da parte del personale dell’Acm S.r.l., nonché, quando necessario l’uso dei restanti veicoli in dotazione al II Settore.

Infine proseguono sul territorio comunale, secondo la programmazione degli assessorati al Decoro Urbano e Lavori Pubblici, gli interventi di manutenzione «Resta ancora tanto da fare in altri luoghi della città e di ciò ne siamo consapevoli» commenta la fascia tricolore.