Consiglio comunale, Anna Nazzaro lascia il gruppo d’opposizione “Atripalda Futura” e si dichiara indipendente

L”ex vicesindaco Anna Nazzaro lascia il gruppo “Atripalda Futura” e si dichiara indipendente.

Lo comunica ieri sera ad avvio della seduta di Consiglio comunale. L’ex vicesindaco ha deciso così di abbandonare il gruppo d’opposizione guidato dall’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo e composto dai consiglieri Nancy Palladino e Mirko Musto. Una decisione che nasce “Da una mia riflessione personale. Come già anticipato al gruppo comunico al consiglio che esco dal gruppo e continuerò il mio percorso da indipendente. Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi per il percorso condiviso fino ad ora. Auguro a noi tutti buon lavoro sempre in virtù del bene del nostro paese”. Cosi la comunicazione della Nazzaro al parlamentino cittadino.