Messaggio “sessista” alla consigliera Nancy Palladino, la condanna della segreteria provinciale del Pd

La segreteria provinciale del Partito Democratico di Avellino e la conferenza provinciale delle donne democratiche irpine esprime la più convinta solidarietà alla consigliera Nancy Palladino, donna da sempre impegnata in politica e nelle istituzioni con passione e determinazione, per il vile gesto di cui è rimasta vittima, ancor più grave perché messo in atto da un rappresentante istituzionale tra l’altro durante lo svolgimento delle proprie funzioni di primo cittadino. Il Pd, partito che da sempre testimonia il proprio patrimonio valoriale proprio nella comprensione delle diversità, non può che esprimere la totale condanna verso gesti come questo che di fatto tradiscono una concezione medievale del ruolo della donna. Da quanto accaduto emerge una discriminazione di genere, affidata tra l’altro al turpiloquio, che quotidianamente contrastiamo nelle istituzioni, nei luoghi di lavoro, nelle nostre comunità. A Nancy giunga la nostra vicinanza autentica.