Caso sms, la senatrice Pd Cecilia D’Elia portavoce delle donne democratiche: “solidarietà e vicinanza a Nancy”

Stamattina ho telefonato a Nancy Palladino per esprimerle personalmente la solidarietà delle democratiche, unendomi a quella già espressa dalla conferenza provinciale delle donne democratiche irpine. Non è possibile che offese sessiste trovino spazio nelle istituzioni, troppo spesso giustificate come gesti di innocua goliardia. Noi non ci stiamo, fuori e dentro le istituzioni siamo impegnate ogni giorno per contrastare questa cultura. A Nancy tutta la mia solidarietà e vicinanza.