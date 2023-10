A fuoco nella notte una fabbrica di Pianodardine: superlavoro per i Vigili del Fuoco. Foto

Intorno all’1.30 un grosso incendio è scoppiato in un opificio di Pianodardine ad Avellino. Sono impegnate nelle operazioni di spegnimento 4 squadre e diverse autobotti, supportate anche da un’autoscala, è intervenuta anche una squadra dal distaccamento di Mercato Sanseverino e una autobotte da Nocera, del Comando di Salerno. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area, seguite dal funzionario di guardia ed il Comandante Provinciale Mario Bellizzi. Al momento non si segnalano persone coinvolte.