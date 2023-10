In beneficenza il ricavato della terza edizione della manifestazione “Dedicato a chi non c’è più!“

Eccoci qui con la comunicazione che da tempo tutti aspettavamo:

La scelta è stata studiata e vagliata a fondo, ci siamo seduti a tavolino con chiunque avesse proposte e motivazioni, abbiamo ascoltato, ci siamo confrontati e alla fine abbiamo votato così scegliendo la destinazione del ricavato di beneficenza della terza edizione del Dedicato a chi non c’è più!Quest’anno abbiamo deciso di aiutare, quanto sia possibile farlo in queste situazioni, un nostro piccolo concittadino (per una questione di privacy non verranno fatti nomi) donando l’intero ricavato della giornata – circa 2000€; Il nostro piccolo amico, ormai da un po’ combatte contro un terribile sarcoma, sottoponendosi a terapie e continue cure nella provincia di Napoli.Il nostro augurio è donare quanto più sollievo possibile, a lui e alla sua famiglia!Inutile dire e ricordare SEMPRE che senza di Voi, senza la vostra partecipazione, senza il vostro sostegno e le vostre donazioni non avremmo mai potuto realizzare nulla.La beneficenza è un atto straordinario, e assolutamente non per la riconoscenza, ma per il nobile aiuto disinteressato qual è, sapere che siete una comunità su cui si può contare è per noi il più grande orgoglio.Grazie a tutti!