Via libera alla variazione di bilancio da 780mila euro per coprire i maggiori costi della municipalizzata. FOTO

Via libera dal Consiglio comunale ad un variazione al bilancio di previsione da 780mila euro. Una parte servirà a coprire i maggiori costi da sostenere con la municipalizzata. Un consiglio comunale di toni soft dopo l’ultima seduta finita in bagarre per il caso sms. La maggioranza vota compatta con dodici voti a favore, cinque i contrari.

Sull’approvazione dei verbali consiliari della seduta precedente finita nella polemica astensione dei cinque consiglieri d’opposizione.

A relazionare sula variazione di bilancio è il vicesindaco Domenico Landi: «questa è la prima variazione dopo la sua approvazione. Una variazione che giunge alla fine del 2023. Lo abbiamo redatto in linea con la revisione dell’ente. Una rivisitazione dei conti di bilancio utilizzando le risorse vincolate e accantonate per un importo di 780mila euro, la presa d’atto dei trasferimenti statali e alcuni aggiustamenti contabili a seguito di economie di spesa. Dai parcometri si incassa 83 mila euro e circa 600mila euro da violazione al codice della strada. Circa la ripartizione delle risorse non c’è possibilità diversa».

La consigliera indipendente Anna Nazzaro contesta le somme «irrisorie destinate alla sistemazione delle strade e alla rimozione delle barriere architettoniche e interventi a favore di piazza Sparavigna».La replica del vicesindaco Landi non si fa attendere: «Non è l’amministrazione che decide come scegliere di appostare tali somme. Sono fondi vincolati».

Il consigliere Musto difende la scelta dei parcometri: «su 780mila la buona parte, circa 600mila vengono da spese finanziari e da provvedimenti da sanzioni del codice della strada di cui 63mila è un residuo da incassi di parcometri. Per cui questa sera voglio chiarire che la campagna di bugie che l’amministrazione ha detto cade che dovevano aumentare di un euro per pagare i parcometri. Questi sono stati pagati nel 2021. Per cui lo scherzetto che avete fatto in campagna elettorale oggi viene smascherato».

Ma Landi: «purtroppo annoto per l’ennesima volta che la rata per il pagamento parcometri è di 10mila euro. La verità che detiene Musto è personale. Fare confronti così è la cosa peggiore che poteva capitare in politica».

L’ex sindaco Geppino Spagnuolo: «l’avanzo vincolato che viene applicato oggi è un avanzo vincolato già dal 31 dicembre 2022 da proventi da sanzioni dal codice della strada per 597mila euro e incassi da parcometri 83mila euro. Fino ad oggi avete fatto l’impegno di spesa per i vigilini solo per settembre. Se non fate la variazione i dodici vigili oggi non li potete pagare per ottobre. Musto ha voluto ribadire che i parcometri sono stati impegnati con un impegno di spesa già coperto da avanzo di amministrazione del 2020, più messa insicurezza parcheggio coperto villa comunale e messa in sicurezza di via Appia alta».