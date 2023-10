Nuova sede per la Protezione civile di Atripalda in campo per la sicurezza domestica con corsi di primo soccorso per tutti i cittadini.

L’amministrazione Comunale, tramite la consigliera con delega alla Polizia Municipale e alla Protezione civile, la professoressa Maria Fasano, in collaborazione con l’Isal, organizzerà degli incontri gratuiti di formazione di 2 ore il sabato pomeriggio, rivolti alla popolazione, sulla sicurezza domestica e il primo soccorso in caso di incidenti in casa.

«Gli interessati potranno iscriversi in maniera gratuita presso la sede della Protezione Civile in Piazza Garibaldi, nel centro storico nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 18 alle ore 19» dichiara la delegata Fasano «I corsisti dovranno essere al massimo 20 per ogni corso che si organizzerà. Il luogo degli incontri sarà indicato successivamente».

I volontari già da tempo operano a supporto delle azioni degli agenti della Polizia municipale per far rispettare le regole e per suggerire comportamenti corretti.

L’amministrazione, per valorizzare il corpo, ha deciso di trasferire la sede nella centrale piazza Garibaldi. Prima era ubicata a contrada Ischia. La nuova collocazione punta a far crescere il gruppo aprendolo ai giovani nell’impegno civile. con corsi di primo soccorso per tutti i cittadini.

L’amministrazione Comunale, tramite la consigliera con delega alla Polizia Municipale e alla Protezione civile, la professoressa Maria Fasano, in collaborazione con l’Isal, organizzerà degli incontri gratuiti di formazione di 2 ore il sabato pomeriggio, rivolti alla popolazione, sulla sicurezza domestica e il primo soccorso in caso di incidenti in casa.

«Gli interessati potranno iscriversi in maniera gratuita presso la sede della Protezione Civile in Piazza Garibaldi, nel centro storico nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 18 alle ore 19» dichiara la delegata Fasano «I corsisti dovranno essere al massimo 20 per ogni corso che si organizzerà. Il luogo degli incontri sarà indicato successivamente».

I volontari già da tempo operano a supporto delle azioni degli agenti della Polizia municipale per far rispettare le regole e per suggerire comportamenti corretti.

L’amministrazione, per valorizzare il corpo, ha deciso di trasferire la sede nella centrale piazza Garibaldi. Prima era ubicata a contrada Ischia. La nuova collocazione punta a far crescere il gruppo aprendolo ai giovani nell’impegno civile.