La Commemorazione dei Defunti nei versi di Gabriele De Masi.

Non ci dimenticate.

Partimmo con il paese nel cuore,

per la nostra grande mamma, l’Italia,

saremmo voluti restare in questa piazza,

per le strade conosciute, i vicoli,

fino al tramonto, col sole radioso

che solca le vite e le inebria.

E, con le nonne, le madri, gli amici,

gli amori nuovi, gli slanci, le passioni.

Andammo a donare la carne, il sangue ,

l’ultimo respiro, l’indomita gioventù…

Sacrificio supremo! Non invano.

Ricordateci!