Riapre al pubblico dopo uno stop di una settimana la biblioteca comune “Leopoldo Cassese”. L’edificio ubicato nella villa comunale “Don Giuseppe Diana” è stato interessato dalla conclusione dell’intervento di efficientamento energetico ed è rimasto cosi off-limits a studenti e universitari per consentire la rifinitura delle opere interne di riqualificazione. Dopo lo stop anche per il maltempo di ieri insieme alla villa comunale, arriva la riapertura. «Abbiamo chiuso i lavori di sistemazione dell’impianto di riscaldamento con la copertura della tubazione a mezzo cartongesso ignifugo, ridando finalmente dopo tanti anni un tocco di innovazione anche e soprattutto dopo i 250.000 euro investiti con il progetto del Cse che ha permesso il cambio degli infissi e del sistema di riscaldamento a mezzo pompe di calore con l’ausilio dei pannelli fotovoltaici montati sopra il tetto – illustra l’assessore all’Istruzione Lello Labate -. Adesso manca solo l’arredamento dell’ex sala consiliare che con la sinergia del delegato alla Cultura Raffaele Barbarisi stiamo cercando di progettare». La Casa della Cultura grazie a questo intervento presenta nuovi infissi, l’installazione dei pannelli fotovoltaici nonché una nuova caldaia. La ditta ha proceduto alla sostituzione della vecchia pompa di calore con una di nuova generazione che permette di migliorare le condizioni di raffreddamento all’interno della struttura, soprattutto in queste giornate calde. L’importo complessivo dell’intervento è stato di 251.734,68 euro, fondi incassati dall’amministrazione rispondendo ad un avviso del Ministero della Transizione Ecologica. La biblioteca “ Leopoldo Cassese” due anni fa è stata già interessata da un altro intervento di manutenzione sull’impiantistica antincendio, rimozione delle infiltrazioni dal tetto ed efficientamento energetico per circa 90mila euro voluto dalla precedente amministrazione