Linea dura contro il degrado dei fabbricati e di aree urbane del centro di Atripalda

Linea dura contro il degrado dei fabbricati e di aree urbane del centro storico. L’Amministrazione comunale incalza e pone come primo obiettivo preservare il decoro urbano del cuore antico della cittadina del Sabato.

Tutto prende spunto da diverse segnalazione di cittadini giunte a Palazzo di città che hanno evidenziato la pericolosità di alcuni fabbricati del centro storico, come in via Rapolla, via Roma, via Belli e prossimamente in altre zone.

Con apposite ordinanze, a firma del responsabile del IV Settore Urbanistica e Ambiente, architetto Americo Picariello, si interviene per contrastare il degrado e la pericolosità di facciate e aree urbane.

Da ora in poi, con le ordinanze firmate, i proprietari, dovranno provvedere entro trenta giorni ad effettuare i lavori di manutenzione per mettere in sicurezza gli stabili e alla pulizia dei prospetti dei fabbricati e degli spazi pertinenziali come cortili, chiostri, e alla rimozione di eventuali rifiuti. Dovranno procedere inoltre alla rimozione di sterpaglie ed erbe infestanti e al mantenimento in buono stato dei fronti e degli elementi di decoro architettonico dei fabbricati come tetti, canali e pluviali al fine di preservare il decoro urbano e non arrecare danni a persone e cose.

In caso di inosservanza dei provvedimenti adottati, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 154 a 929 euro. In caso di inosservanza i lavori inoltre potranno essere effettuati dal Comune che poi procederà al recupero coattivo delle spese sostenute in danno dei proprietari inadempienti.

Al termine dei lavori si dovrà infine inviare comunicazione a Palazzo di città dell’avvenuta eliminazione del potenziale pericolo e dell’esecuzione dei lavori.