“Amarsi Ancora“: la nuova campagna abbonamenti dell’Us Avellino 1912

Partita da oggi la nuova campagna abbonamenti dell’U.S. Avellino 1912.

Amarsi Ancora

Partendo da “Solo per Amore”, slogan utilizzato nella scorsa stagione, e prendendo spunto da uno dei cori più significativi della tifoseria biancoverde, con l’intento di tracciare una linea di continuità, la campagna abbonamenti 2024/2025 avrà come motto “Amarsi Ancora”.

Abbonamenti

Curva Sud

Intero € 120

Ridotto € 100

Under 12 € 70

Libero accesso per i bambini (nati dal 01/01/2019)

Tribuna Terminio

Intero € 180

Ridotto € 150

Under 12 € 100

Libero accesso per i bambini (nati dal 01/01/2019)

Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E

Intero € 300

Ridotto € 240

Under 12 € 180

Libero accesso per i bambini (nati dal 01/01/2019)

Gli abbonamenti ridotti riguarderanno le seguenti categorie:

Over 65 – Nati prima del 31/12/1959

Under 18 – Nati dal 01/01/2006 al 31/12/2011

Famiglie

Donne

Gli abbonamenti under 12 saranno riservati ai bambini nati a partire dal 01/01/2012.

I nuclei familiari composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo “ridotto famiglia” per ogni tessera richiesta (ad es.: padre, madre e un figlio sottoscriveranno 3 abbonamenti con riduzione; un genitore e 3 figli avranno diritto a 4 abbonamenti con riduzione). Nel caso in cui uno dei figli dovesse essere under 12 avrà diritto al proprio ridotto.

I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi con annessa certificazione idonea e recente (stato di famiglia).

I bambini nati a partire dal 01/01/2019 avranno libero accesso allo stadio.

Fase di Prelazione

La prima fase di campagna abbonamenti, da mercoledì 19 a venerdì 28 giugno, sarà dedicata esclusivamente al diritto di prelazione per gli abbonati della scorsa stagione.

La prelazione può essere effettuata esclusivamente dagli abbonati U.S. Avellino al campionato 2023/2024.

Per poter acquistare l’abbonamento in prelazione è necessario recarsi, esibendo la vecchia tessera ed il documento di identità, presso la biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi o presso uno dei seguenti punti vendita del circuito Go2 autorizzati:

AVELLINO:

Tabaccheria F.lli Cipolletta, via Pianodardine 59

Intralot, via Tagliamento 309

ARIANO IRPINO: Agenzia Viaggi Peluso Turismo Irpinia, via XXV Aprile 30

AVELLA: Bar Tabacchi Ercolino, via Nazionale delle Puglie 25

BISACCIA: Bar Tabacchi Trivelli, via XXIII Luglio 123

LIONI: Cartoleria Ferretti, via Ronca 68

MIRABELLA ECLANO: Raffael Cafè [ex Ds Service], via Sant’Angelo 128

MONTESARCHIO: Bar Lama, via Vitulanese 19

MONTORO: Bar Nettuno, via Flavita presso Parco del Sole

SAN MARTINO VALLE CAUDINA: Tabaccheria “L’Obelisco”, Corso V.Emanuele 15-19

SERINO: PLANETWIN365, via Terminio 3

SOLOFRA: Tabacchi Romano, via Roma 1

Non è possibile rilasciare abbonamenti a nome di persone diverse dagli intestatari della vecchia tessera.

Nella fase di prelazione la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

Mercoledì 19 Giugno: dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

Giovedì 20 e Venerdì 21 Giugno: dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00;

Sabato 22 e Domenica 23 Giugno: Biglietteria Chiusa;

Da lunedì 24 a venerdì 28 Giugno: dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Vendita Libera

Da lunedì 1 luglio avrà inizio la fase di vendita libera degli abbonamenti.

Gli abbonamenti potranno essere acquistati presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi, online sul sito Go2 o presso i rivenditori autorizzati del circuito Go2 dei quali l’elenco è consultabile al seguente link.

La biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi, per tutto il mese di Luglio, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (salvo diverse e successive comunicazioni).

L’acquisto dell’abbonamento è subordinato alla presa visione e accettazione delle “Condizioni Generali di acquisto”, del “Regolamento d’Uso” dello Stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino e del “Codice Etico” (o “Codice di Condotta”), consultabili nella loro versione più aggiornata, sul sito ufficiale all’indirizzo www.usavellino1912.com.

Fidelity Card

Contestualmente all’avvio della campagna abbonamenti partirà anche quella di fidelizzazione al club. La tessera oltre che a garantire la possibilità di seguire la squadra anche nelle cosiddette “trasferte a rischio”, offre il 10% di sconto sull’acquisto dei prodotti presso l’official store ed eventuali iniziative dedicate ai supporter fidelizzati.

Tutte le fidelity sottoscritte nella scorsa stagione scadranno il 20 Giugno 2024.

La Fidelity Card avrà un costo di €10 e potrà essere acquistata esclusivamente presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi negli stessi giorni in cui sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti.