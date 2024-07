“Ruote nella Storia”, appuntamento stamattina ad Atripalda con le auto d’epoca

Tutto pronto per la quarta edizione di Ruote nella Storia, manifestazione dedicata alle auto d’epoca, in programma 0ggi – 30 giugno – ad Atripalda. Un’iniziativa che coniuga la passione per le vetture storiche con la scoperta del territorio.

Ruote nella Storia è un evento organizzato dall’Automobile Club Avellino nell’ambito delle iniziative dell’ACI Storico.

“Avere nel circondario del proprio Automobile Club dei luoghi unici e suggestivi come Atripalda, autentici scrigni di storia, arte, cultura, natura e tradizione e poterli scoprire attraverso la magnifica iniziativa di ACI Storico, che coniuga e promuove la storia dell’auto, con la cultura per l’evoluzione dell’automobilismo è certamente entusiasmante – dichiara Stefano Lombardi, presidente dell’Automobile Club Avellino – tanti equipaggi che condividono l’interesse per l’auto e la sua storia, unitamente al desiderio di scoprire e vivere dei luoghi unici esalta gli appuntamenti di Ruote nella Storia. Con queste prerogative porgiamo il benvenuto a tutti i protagonisti di questa nuova occasione e di condivisione sotto l’egida ACI Storico”, conclude Lombardi, che ha ricevuto a Roma, nel corso dell’assemblea dell’Automobile Club d’Italia ha ricevuto una medaglia d’oro per i cinque lustri di presidenza dell’Automobile Club Avellino.

Il programma di Ruote nella Storia ad Atripalda prevede alle 9.30 il raduno in Piazza Umberto I. Alle 11.15 le auto storiche sfileranno lungo le strade di Atripalda. Seguirà alle 12.00, la visita guidata dello Specus Martyrum Chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire e dell’area archeologica dell’Antica Abellinum. Alle 16.30 la manifestazione si chiuderà con la cerimonia di premiazione.