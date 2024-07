Torna il “Mini Festival Atripaldese” di via Appia

Torna il “Mini Festival Canoro” di via Appia ad Atripalda. Giunto alla XXIX edizione, si terrà dal 6 all’8 luglio, in via Appia.La manifestazione musicale vede protagonisti i bambini, piccoli talenti che avranno la possibilità di esibire le proprie doti canore di fronte ad una ricca e variegata platea.