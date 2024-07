Sabato 27 luglio allo stadio Partenio–Lombardi secondo Memorial “Sandro Criscitiello”

L’U.S. Avellino 1912 comunica che sabato 27 luglio 2024, a partire dalle ore 20.00, presso lo stadio Partenio – Lombardi si terrà il secondo Memorial “Sandro Criscitiello”.

L’evento prevedrà dalle 20.00 alle 21.00 la presentazione della maglia gara ufficiale che verrà indossata nel corso della stagione 2024/2025.

A seguire si terrà l’amichevole Avellino – Crotone con fischio d’inizio alle ore 21.00.

Durante l’intervallo verranno estratte 20 persone per tirare i calci di rigore in campo. Il vincitore, con un accompagnatore, sarà ospite allo Sky box Sportitalia di San Siro per assistere alla gara Milan – Juventus del 24 novembre 2024.

L’intera serata sarà trasmessa in Diretta tv nazionale su Sportitalia, canale 60 dtt.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

I ticket per accedere all’impianto saranno acquistabili, a partire da questo pomeriggio alle ore 15:00, presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi, online e presso i punti vendita autorizzati dal circuito Go2.

I costi saranno i seguenti:

Curva Sud – € 7,00

Tribuna Terminio – € 10,00

Tribuna Montevergine Settori A/B – D/E– € 15,00

Il giorno gara i prezzi subiranno una maggiorazione di € 3,00, pertanto nella giornata di sabato 27 luglio saranno i seguenti:

Curva Sud – € 10,00

Tribuna Terminio – € 13,00

Tribuna Montevergine Settori A/B – D/E – € 18,00

La biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Sabato 27 luglio l’orario di apertura sarà prolungato fino ad inizio gara.