Violento incidente tra due auto ieri sera sulla Statale Settebis

I Vigili del Fuoco di Avellino poco prima della mezz’anotte di ieri 17 luglio, sono intervenuti sulla SS 7 Bis, poco prima dello svincolo autostradale Avellino – Salerno, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto uno dei due conducenti rimaneva incastrato nell’abitacolo e dopo essere stato liberato veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. L’uomo alla guida della seconda autovettura rimaneva ferito anche lui e veniva visitato e medicato sul posto dai sanitari di una seconda ambulanza intervenuta. La sala operativa del Comando di Via Zigarelli richiedeva l’intervento della Polizia di Stato la quale effettuava i rilievi dell’incidente.