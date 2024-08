Ondata di calore: avviso di criticità in Campania

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per “Ondata di calore” fino al 17 agosto 2024. Durante questi giorni sono previste temperature superiori alle medie stagionali di 4 – 6 gradi.

Visto l’avviso regionale di criticità per “Ondata di calore” (n. 46/2024), emesso dal Centro Funzionale Multirischi-Area Meteorologica, ai sensi della D.G.R. N. 870 del 08/07/2005

SI COMUNICA CHE: fino a sabato 17 agosto 2024

potranno verificarsi condizioni di criticità per rischio da ondata di calore nei comuni del territorio regionale a rischio elevato e moderato di cui all’elenco allegato alla D.G.R. 870 del 08/07/2005 pubblicata sul B.U.R.C. N.°37 del 01/08/2005 consultabile al link

http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf05/burc37or_05/del870_05.pdf

In tali comuni, si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4÷6°c, e risulteranno associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70-80% e in condizioni di scarsa ventilazione.

Considerato che tali condizioni determinano una temperatura percepita superiore a quella reale che potrebbe dare origine a situazioni di criticità, e possibili disagi fisici, in particolare agli anziani ed alle fasce fragili della popolazione, s’invitano gli Enti ed i sindaci in indirizzo, nell’ambito delle proprie competenze, ad attuare le attività di sorveglianza, assistenza e soccorso alla popolazione individuata a rischio dal ministero della salute nel “piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti di caldo sulla salute” consultabile all’indirizzo:

https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp