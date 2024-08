Domani prima di campionato a Picerno: è sold out

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, in vista della gara Picerno – Avellino prevista per domani domenica 25 agosto 2024 alle ore 18:00, sono stati venduti tutti i biglietti disponibili per assistere alla partita presso lo stadio “Donato Curcio” di Picerno.

A garanzia dell’ordine pubblico e per non incorrere in alcun tipo di sanzione personale, le Società dell’AZ Picerno e dell’Avellino, pertanto, raccomandano a coloro i quali siano sprovvisti del tagliando valido per l’accesso allo Stadio di non raggiungere lo stadio Donato Curcio di Picerno.