Esordio vincente per l’Avellino Basket che sbanca Brindisi

I biancoverdi sono scesi in campo partendo con il quintetto Sabatino, Mussini, Lewis, Earlington e Bortolin nella posizione di pivot. L’avvio ha visto la squadra di casa provare a scappare subito: 4-0. Il primo canestro della stagione è stato siglato da Earlington. I primi equilibrati dieci minuti hanno visto il team avellinese mettere il muso avanti con una tripla dell’americano: 10-13. Brindisi replica con un sussulto e nel finale riesce a chiudere avanti la prima frazione 21-17.

Il momento positivo della Valtur prosegue anche ad inizio secondo periodo portandosi sul 27-19. Coach Crotti interrompe l’inerzia favorevole degli avversari con un time-out. Al ritorno in campo i biancoverdi piazzano un break di 5-0 (27-24). Avellino impatta sul 33-33 con una tripla di Mussini. Il finale è punto a punto e vede Brindisi andare al riposo 39-38.

Con Allen che schiaccia il piede sull’acceleratore ed un buon Fantoma, la Valtur Brindisi raggiunge il 57-50, ma l’Avellino Basket non demorde e con la difesa riesce a restare in partita riuscendo ad accorciare le distanze raggiungendo la parità 57-57. A rompere l’equilibrio il solito Allen, che con una tripla sul finale di quarto permette ai suoi di iniziare gli ultimi dieci minuti avanti 60-57.

Il copione dell’ultimo quarto non cambia, Brindisi prova a scappare mentre l’Avellino Basket insegue. A fare la differenza sono i due statunitensi di coach Bucchi. Allen caldissimo, Ogden che torna ad accendersi a cui si aggiunge Vildera. I tre spingonoBrindisi sul 72-64. Ma la scorza dura dei biancoverdi persiste e con un parziale di 13-0 i lupi non solo passano a condurre ma portano a casa la vittoria 77-72. Mercoledì si torna in campo al DelMauro per affrontare la Real Sebastiani Rieti alle ore 20.30.

Valtur Brindisi: Buttiglione, Laquintana 7, Arletti 9, Del Cadia, Vildera 8, Ogden 21, Radonjic, Calzavara, Allen 22

All.: Piero Bucchi

Avellino Basket: Lewis 14, Jurkatamm 10, Sabatino 9, Mussini 10, Codeluppi, Earlington 21, Maglietti, Bortolin 6, Nikolic, Perfigli, Chinellato 7

All. Alessandro Crotti

Parziali: 21-17; 39-38; 60-57; 72-77