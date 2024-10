Cambio della toponomastica in tre strade del centro città

È iniziata, da parte della ditta affidataria, l’attività di sostituzione dei numeri civici di via Manfredi, che nel primo tratto verrà ridenominata in via Antonio Capaldo, mentre nel secondo in via Re Manfredi.

Sempre nell’ambito di questa attività, la piazzetta adiacente alla Parrocchia di S. Maria del Carmine assumerà la denominazione di Piazzetta San Giovanni Paolo II.

Le attività verranno completate mercoledì 16 ottobre.