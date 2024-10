“Il coraggio di osare”, tutto pronto per il 27° congresso provinciale delle Acli irpine. Pace, coesione e giustizia sociale. Sono questi i temi al centro dell’assise delle Associazioni cristiane lavoratori italiani relativamente alla provincia di Avellino. Un rete, quella delle Acli, che conta in Italia oltre 1.600 comuni con almeno un circolo territoriale, sono 90 nei comuni con meno di 1.000 abitanti, 4 in quelli con meno di 100. Una rete sociale a 360° operativa in Italia dal 1944 su impulso di Achille Grandi. “80 anni – Una storia di tutti” è lo slogan scelto dalla presidenza nazionale per accompagnare questo lungo anno di iniziative sui territori.

L’appuntamento ad Avellino è in calendario per sabato 19 ottobre, a partire dalle 9.30 presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio, in piazza Duomo 5. In mattinata, l’inizio dei lavori partirà con i saluti istituzionali, prevista anche la sindaca del capoluogo Laura Nargi. Dunque la relazione del presidente provinciale Alfredo Cucciniello.

A seguire il dibattito tra i soci e gli ospiti, tra cui il vice presidente nazionale Antonio Russo, la deputazione nazionale e regionale per l’Irpinia, e i rappresentanti delle altre associazioni del Terzo settore, oltre che dei sindacati, con cui le Acli hanno condiviso un percorso attento ai temi della pace e dei diritti, confluite nel Forum permanente del Terzo settore, attivo dal novembre 2023. Con la presidenza di Cucciniello, siedono al forum Enti di volontariato, associazioni di Promozione Sociale, Cooperative e Imprese sociali, Enti filantropici attivi quotidianamente in Irpinia.

Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno alle 15 per dare seguito agli adempimenti statutari, propedeutici all’elezione del consiglio provinciale.