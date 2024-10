Detenzione e spaccio di stupefacenti ad Avellino: i Carabinieri danno esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 15 indagati

Avellino – Detenzione e spaccio di stupefacenti: i Carabinieri danno esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 15 indagati

In queste ore, nella provincia irpina e in quella di Caserta, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, nei confronti di quindici soggetti, gravemente indiziati – allo stato delle indagini – di “detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti”.

Sono in atto numerose perquisizioni con l’ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno nonché di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano.

Il Comunicato Stampa della Procura della Repubblica di Avellino, unitamente a un breve contributo video, sarà divulgato alla conclusione delle operazioni.