L’Avellino Basket ko contro Udine

Udine passa al DelMauro con il punteggio di 76-63. I bianconeri di coach Vertemati hanno ragione dell’Avellino Basket che ha cercato di restare in partita fino alla fine, ma ha sofferto nel finale le soluzioni di Hickey. Il playmaker friulano ha messo a segno cinque punti di fila nel momento clou del match, più un assist per Ikangi, che ha praticamente chiuso la partita. Male le percentuali per Avellino Basket, che ha tirato dalla lunga distanza con 4/22.

Primo quarto equilibrato con le due formazioni che si sono affrontate alla pari, Avellino ha avuto tanto in avvio da Bortolin e Lewis, ma poi è venuta fuori la formazione di Vertemati, che ha trovato soluzioni con Alibegovic e Johnson sotto i tabelloni. Il primo quarto è terminato 17-22 per Udine. I friulani in avvio di secondo periodo hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 21-27 al qundicesimo minuto. Nel momento di maggiore difficoltà l’Avellino Basket ha trovato un sussulto riportandosi sul – 3 (33-36)punteggio con cui si è conclusa la prima parte di gara.

Il terzo periodo si apre con Udine in pieno controllo della partita, trovando canestri dal cuore dell’area con i lunghi Bruttini e Da Ros, ma anche con gli esterni dalla lunga distanza. Al minuto 25 i friulani raggiungono il + 10 (39-49). Un vantaggio che gli ospiti si porteranno dietro fino alla fine 48-58. Nell’ultimo quarto non cambia la partita, Udine gestisce gioco e ritmo, mentre Avellino prova ad inseguire. A tre minuti dal termine i biancoverdi si ritrovano sul – 5 (59-64) con la tripla di Verazzo. A spegnere gli entusiasmi è Hickey, che trova cinque punti di fila e l’assist.

“Udine ha giocato con un cinismo da grande squadra – ha commentato Crotti – noi in alcuni momenti siamo stati fermi cercando troppo le individualità. Abbiamo sbagliato tranti tiri aperti costruti e purtroppo abbiamo fatto errori troppo banali. Nell’ultimo tentativo per rientrare, Hickey ha sparigliato le carte ed ha trovato le giocate per vincere la partita”. Mercoledì si torna in campo a Cantù. “Dobbiamo andare a fare una partita speciale, che va oltre il valore in campo delle squadre, non partiremo mai come vittime sacrificali, ci proveremo contro una squadra costruita con 10 giocatori”.

TABELLINI

AVELLINO BASKET-APU OLD WILD WEST UDINE 63-76

(17-22; 33-36; 48-58)

Avellino Basket: Lewis 8, Perfigli, Nikolic 0, Bortolin 16, Verazzo 5, Maglietti, Earlington 17, Codeluppi, Mussini 9, Sabatino 0, Jurkatamm 4, Chinellato 4. Allenatore: Alessandro Crotti

Apu Old Wild West Udine: Stefanelli 7, Bruttini 8, Alibegovic 15, Caroti, Hickey 9, Johnson 12, Agostini, Ambrosin 5, Da Ros 9, Pini 2, Ikangi 9. Allenatore: Adriano Vertemati

Arbitri: Miniati, Pecorella, Praticò