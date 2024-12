Il Coni consegna le benemerenze sportive

Abbracci, sorrisi, emozioni, si rinnova la tradizione con la consegna delle benemerenze sportive da parte del Coni Campania. La consegna delle benemerenze sportive è sempre un’emozione per dirigenti, sportivi e atleti. Soprattutto ritornare in questo palazzo storico che offre a tutti i presenti una splendida cornice per la premiazione come lo è la sala blu del ex carcere borbonico di Avellino. Questo è ciò che hanno provato dirigenti e atleti del team atripaldese Eco Evolution Bike che per il secondo anno consecutivo vede premiata l’atleta Annalisa Albanese e per la prima volta Angelo Ruocco.

A fare gli onori di casa il delegato Coni di Avellino prof. Giuseppe Saviano. Presenti alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti, oltre al presidente del CONI Campania Sergio Roncelli, il sindaco di Avellino Laura Nargi, autorità civili, forze dell’ordine come Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, vigili del fuoco e Polizia di Stato. Per il ciclismo è stata premiata Annalisa Albanese per aver coniugato, brillantemente, risultati sportivi e impegno sociale, partecipando da protagonista alla battaglia contro la violenza alle donne, mentre Angelo Ruocco premiato per l’impegno e la dedizione dedicati, nel corso della sua vita a uno sport, il ciclismo, rispettandone i valori etici essenziali. Sono atleti che ci rendono orgogliosi , perciò adesso godiamoci questa giornata di festa” – queste parole a caldo del presidente del sodalizio atripaldese Giuseppe Albanese. A premiare i due atleti del team eco evolution bike il presidente onorario dott. Marco Miele: abbiamo scritto una pagina importante della storia della nostra associazione che con grande senso civico ha coniugato il valore dello sport con quello dell’impegno sociale. Annalisa e Angelo rappresentano noi e il nostro spirito. Piccoli contributi alla società civile ma che hanno un grande impatto. Tutto questo può avvenire grazie a tutti noi e al nostro presidente che instancabilmente ci ricorda che la nostra non è solo una semplice pedalata. Essere sul palco e premiarli è stato un onore. Dunque, sulle ali dell’entusiasmo il team atripaldese Eco Evolution bike si porta a casa un altro importante riconoscimento e festeggia i suoi pupilli.